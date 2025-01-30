剛果總統：將盡全力收復反政府武裝占領區域

中評社北京1月30日電／據新華社報導，剛果（金）總統齊塞克迪29日晚在國家電視台發表全國講話時說，剛果（金）東部安全形勢持續惡化，剛政府將盡全力收復反政府武裝“M23運動”占領的區域。



齊塞克迪說，近期剛果（金）東部局勢持續惡化，“M23運動”對北基伍省首府戈馬等地區加大攻勢。剛政府已採取強力措施，加大對軍方的財政支持，加強與聯合國駐剛果（金）穩定特派團和南部非洲發展共同體協作，以收回被“M23運動”占領的地區。



齊塞克迪說，除軍事行動外，剛果（金）將堅持通過羅安達進程等外交渠道，早日實現地區和平。



近日，剛果（金）東部地區緊張局勢急劇升級，反政府武裝組織“M23運動”在北基伍地區不斷發起攻勢，接連占領一些重要城鎮，造成大量平民傷亡和流離失所。自26日晚，政府軍和“M23運動”在戈馬市區及周邊區域交火不斷。27日上午，戈馬地區衝突進一步升級，並往盧旺達邊境城市蔓延。



2009年3月，剛果（金）反政府武裝“保衛人民國民大會”與政府簽署和平協議，加入政府軍。2012年，忠於原“保衛人民國民大會”的一些官兵發動兵變，組成新的反政府武裝“M23運動”並在剛果（金）東部發動攻勢，導致大量平民傷亡、數以萬計民眾流離失所。2022年5月，剛政府將反政府武裝“M23運動”定性為恐怖組織。



