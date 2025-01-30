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何永賢探小西灣邨居民
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2025-01-30 16:59:56
中評社北京1月30日電／據文匯網報導，房屋局局長何永賢今日（30日）在社交媒體發布帖文，指她於臨近歲晚時先到小西灣邨派“福”字揮春、探居民。
她表示這次的感受尤其不同，因為仿佛看到“幸福設計”下的生活實踐。一位婆婆向何永賢分享自己的樂齡安居、活力健康和綠色生活，一對鄰居則向她展示了多年的鄰里情，正是“家社互聯”的體現。
何永賢希望大家都感受到這種日常的幸福感，祝大家新一年幸福滿舍。
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