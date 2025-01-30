活動現場。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月30日電／據人民網報導，當地時間1月26日，中國中央廣播電視總台“春晚序曲 全球看春晚”活動阿聯酋專場在阿布扎比舉行。中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄作視頻致辭。中國駐阿聯酋大使張益明、阿聯酋國家媒體辦公室總幹事賈邁勒·卡比出席活動並致辭。中阿媒體界、駐阿中資機構代表及各界友好人士等近300位嘉賓出席活動。



慎海雄表示，春節，是中華民族最重要的傳統節日之一，是中華文化多元交融的盛事。如今的春節正在被全世界所認知、所熱愛，去年還被列入人類非物質文化遺產名錄。從“中國年”到“世界年”，春節在世界文明百花叢中綻放出獨特的韵味。中央廣播電視總台春晚已連續舉辦42年，成為10多億中國人必不可少的文化“年夜飯”，也成為全球華人共同的文化記憶和精神家園。



張益明表示，中央廣播電視總台春晚是中國春節文化中不可或缺的重要組成部分，已成為一種特殊文化符號和情感寄托。春晚走進阿聯酋，不僅讓近40萬阿聯酋華僑華人感受到祖國母親的關心和溫暖，也讓阿聯酋民眾透過春晚這個窗口，近距離瞭解和感知中國文化。去年是中阿建交40周年，兩國合作舉辦了一系列文化交流慶祝活動，推動在阿聯酋形成“中國熱”“中國文化熱”。歡迎更多的阿聯酋朋友到中國去，游歷大好河山、感悟中國文化。



“文化對話是一座連接各國人民的橋梁。”賈邁勒·卡比表示，春節作為中國最重要的傳統節日，擁有悠久的歷史和獨特的魅力，象徵著希望、團圓與幸福。中國中央廣播電視總台在阿聯酋舉辦“春晚序曲 全球看春晚”活動，不僅能讓當地民眾感受中華優秀傳統文化魅力，更促進了民心相通。近年來，在阿中兩國元首的戰略引領下，雙方在經貿、文化、媒體領域取得了豐碩合作成果，期待未來兩國務實合作不斷提質升級，攜手共創更加美好的未來。



活動現場播放了總台春晚宣傳片和大型文化節目《非遺裡的中國》春節主題宣傳片。總台春晚文創產品“如意春碗”“福滿四季擺盤”“巳升升”等亮相活動現場，深受嘉賓喜愛。



活動上，阿拉伯藝術家表演了傳統樂器烏德琴彈唱，曲調婉轉悠揚、打動人心。阿拉伯青少年用中文合唱《小美滿》《相親相愛》，祝願阿中兩國友誼地久天長、歷久彌新。來自中國雲南昭通的非物質文化遺產傳承人帶來栩栩如生的剪紙藝術，旅阿華僑華人藝術家書寫新春對聯，為現場嘉賓送上暖心祝福。