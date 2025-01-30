巴西央行提高基準利率至13.25%

中評社北京1月30日電／據新華社報導，巴西中央銀行貨幣政策委員會29日決定將基準利率提高100個基點至13.25%，以應對國內因素帶來的不確定性。這是巴西央行自去年9月以來連續第四次上調利率。



巴西央行當天在一份聲明中表示，美國等經濟體的政策給巴西經濟帶來外部不確定性，加上巴西國內經濟過熱導致通脹水平高於目標、公共支出過高等因素都引發市場不安。



巴西央行表示，將在3月繼續上調基準利率100個基點，此後將視通脹情況決定下一步政策方向。



市場預計，到2025年中期，巴西基準利率或將超過15%。



