年味兒，在法國越來越濃

中評社北京1月30日電／據新華社報導，伴隨乙巳蛇年的到來，法國的年味兒越來越濃。在華僑華人喜迎新春的日子裡，法國各地民眾也緊跟中國年的“國際化”潮流，融入春節的喜慶氛圍。



生肖郵票，中法文化對話的窗口



法國一年一度的生肖郵票發行儀式18日上午在位於巴黎市中心的“墨坊”商店舉行。今年的蛇年紀念郵票共兩款，由法國華人藝術家陳江洪設計。一款票面是一條橘紅色的蛇在綠色背景上蜿蜒前行，另一款票面是橘紅色背景襯托的一條昂首向上的青蛇。兩款郵票票面上均用中文和法文書寫著“蛇年”字樣。



“這些郵票太漂亮了！色彩艶麗，設計精致，我特別喜歡漢字的韵味。”集郵愛好者馬德萊娜·科爾博在發行現場告訴新華社記者，這是她第15年購買生肖郵票。威嚴的虎、敏捷的兔、矯健的龍……這些生肖形象躍然紙上，構成了她關於春節的生動記憶。



自2005年首次發行由中法藝術家合作完成的中國農曆雞年生肖紀念郵票以來，法國郵政集團發行中國生肖郵票的傳統在法國從未間斷，生肖郵票已成為中法文化對話的重要窗口。



20年來，一張張生肖郵票伴隨新年的祝福在法國走入千家萬戶，也讓十二生肖文化深入人心。法國郵政集團歐洲與國際關係部門負責人讓－保羅·福塞維爾告訴記者，發行生肖郵票的初衷是促進中法文化之間的對話。“很多人都知道生肖，但並未真正瞭解它們的含義，也許這些郵票能讓他們產生進一步瞭解中國文化的興趣。”



巴黎春晚，高品質的文藝盛宴



“金蛇獻瑞”巴黎春節聯歡晚會20日在巴黎莫加多劇院上演，為千餘名中法觀眾奉獻了一場文藝盛宴。