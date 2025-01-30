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馬來西亞沙撈越州一地山體滑坡 5人死亡
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2025-01-30 17:05:05
（圖源：央視新聞）
中評社北京1月30日電／據央視新聞報導，當地時間1月30日，馬來西亞沙撈越州消拯局發布公告稱，美裡市29日凌晨發生的山體滑坡最終造成5人死亡。
據悉，山體滑坡發生在當地時間1月29日凌晨2時58分，造成兩棟房屋倒塌。
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