大罷免潮最新情勢　罷免吳思瑤、黃捷穩了？

中評社台北1月30日電／針對綠營發起大罷免，藍營也採取反制，近日罷團已在台北發起罷免“雙吳”─士林北投吳思瑤、中正萬華吳沛憶兩位民進黨“立委”；而高雄8席區域“立委”全是民進黨籍，公民團體也發起罷免綠委許智傑、黃捷，預計年後送件。《中時新聞網》特別訪問分別擔任公民團體“地動刪瑤”召集人的賴苡任、“憶事吳成”召集人劉思吟，以及罷免黃捷發起人徐尚賢，曝光罷免連署最新進度。



“地動刪瑤”、“憶事吳成”最新罷免連署進度



此次推動罷免吳思瑤及吳沛憶活動，是由藍營4位年輕人20日組成“蟾蜍剋星，剷除雙吳”團隊為主力，總發起人滿志剛介紹，賴苡任及劉思吟分別擔任公民團體“地動刪瑤”及“憶事吳成”召集人，陳冠安負責團隊民調分析及事務統籌，4人合稱“罷吳四騎士”。



賴苡任、滿志剛、劉思吟1／23日首度到台北市北投區，石牌捷運站旁的榮光公園，開啟在地罷免吳思瑤意向書的第一站；當天賴苡任受訪時說，這裡過去選民結構是綠較大於藍的選區，而深入北投、傾聽更多不同民意，是團隊的首要目標。賴苡任也透露，上午九點三十分開始擺攤，在寒冷的冬天不到1小時就收到超過100份意向書，展現在地民眾對吳思瑤持續在“立法院”造謠的表現越來越不滿。



滿志剛在1月27日時也表示，目前罷免吳思瑤的士林北投搜集了3139份（門檻為2672份），罷免吳沛憶的中正萬華搜集了2616份（門檻為2339份）的意向書，當地居民也都非常熱情，現在如何讓這些意向書在2月1日變成連署書，變成團隊現在很重要的首要任務；因此，團隊2月1日會重回中正萬華、士林北投的宮廟擺攤，力拼最快的時間，讓第一階段過關。

