美航天局：力爭盡快接回滯留太空宇航員

中評社北京1月30日電／據新華社報導，美國航天局29日表示，正與美太空探索技術公司加緊努力，力爭盡快安全接回因波音公司“星際客機”飛船技術故障滯留在國際空間站的兩名美國宇航員。



美國總統特朗普28日在社交媒體平台上說，他已要求太空探索技術公司接回兩名滯留在太空的美國宇航員，“他們已在國際空間站上等待數月”。



美航天局在29日的最新表態中說，力爭盡快安全接回這兩名宇航員，同時也在準備“Crew－10”的發射，以順利完成兩期任務之間的交接工作。



宇航員威爾莫爾和威廉姆斯於2024年6月5日搭乘“星際客機”飛赴空間站，執行“星際客機”首次載人試飛任務。飛船原定6月14日返航，但因推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。出於安全考慮，美航天局最終決定讓“星際客機”在9月6日脫離國際空間站不載人返回地球。



美航天局2024年末宣布，將不早於2025年3月底開展代號為“Crew－10”的太空探索技術公司“龍”飛船載人航天任務，將新一期宇航員送至空間站。待兩期宇航員完成交接工作後，包括威爾莫爾和威廉姆斯在內的4名宇航員將搭乘“龍”飛船返回地球。



按照目前公布的時間表，原計劃在太空“出差”8天的威爾莫爾和威廉姆斯在空間站停留期至少將超過9個月。



