中評社北京1月30日電／網評：從春運大潮中感受中國經濟一路繁花



來源：中國網 作者：孫思可



2025年春運馬上過半。在這場堪稱“全球最大規模人口遷徙”的旅途中，億萬中國人踏上回家的旅程，讓團圓成為寒冬中最溫暖的主題。2025年的春運，全社會跨區域人員流動量將創歷史新高，預計達90億人次。這場春運大潮，令人真切感受到中國經濟飛速發展帶來的人間煙火氣與幸福和諧的生活場景。



這是中國人與美好生活的一次“雙向奔赴”。春運大幕拉開後，坐上高鐵，來一次久別重逢的便捷溫馨；訂上機票，來一次海島度假的舒適愜意；在家鄉的街頭巷尾會上三五好友，體驗買年貨的熱鬧幸福……發達便捷的交通網，讓團圓和相逢有了更多“打開方式”。從前想方設法“千里奔赴為團圓”，如今高度密集的交通網讓距離變短、疲憊減輕，團圓之餘還能安排更加豐富的假期旅行；從前“宅”家過大年，如今“說走就走”自駕游，逛廟會、看電影、賞龍燈、觀民俗“一站配齊”；從前“大包小包看爸媽”，現在只需網上輕點“年貨不打烊”，動動手指就下單，“年貨比人先到家”……四通八達的交通網，提速升級的物流網，讓春節越來越成為一個集闔家團聚、旅遊觀光、文化體驗、休閑購物於一體的經濟消費年度盛事。



同時，火熱的春運也打開了一扇瞭解中國、讀懂中國發展的窗口。隨著中國免簽“朋友圈”的不斷擴大，大批外國遊客在今年春節期間來到中國，感受濃濃年味兒。乘坐高鐵來中國過年成為最潮的“中國風”。春運讓外國遊客在人潮湧動中，真切感受發展變化的中國，欣欣向榮的中國，步伐堅定前進的中國，敞開胸懷擁抱世界的中國。



時間的輪盤飛速轉動，春運的故事仍在書寫。在這場盛大的團圓中，暖暖的春運之旅不再是一條回家的路，而是一條前進的路、發展的路。無論是縮短的距離，還是節省的時間，無論是效率的提升，還是服務的優化，平安春運、有序春運、溫馨春運，都讓出行的身影更加從容，都讓中國人對美好生活的向往不斷變為現實。



2025年“流動中國”，勾勒出經濟社會升級發展的嶄新圖景，折射出中國超大規模市場的充足潛力。相信春運的下半程必將持續釋放強大的內需動力、發展潛力和消費活力，推動國家新一年高質量發展揚帆起航。