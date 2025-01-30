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中環巴士失控撞電車站 65歲司機頭暈送院
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2025-01-30 16:52:29
中評社北京1月30日電／據文匯網報導，今日（30日）下午12時44分，一輛雙層城巴駛至中環砵甸乍街與德輔道中交界時，懷疑失控鏟上電車站，車頭猛撼電車站站頂，路線顯示牌凹陷，上下層擋風玻璃亦應聲爆裂。救援人員接報到場，65歲巴士司機報稱頭暈，需由救護車送院治理。
現場所見，涉事巴士行走905過海路線，來往荔枝角及會展站。據瞭解，巴士當時沒有乘客，警方正調查事故原因。
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