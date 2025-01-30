美國1995年以來重大空難

中評社北京1月30日電／據新華社報導，當地時間29日晚，美國一架客機在首都華盛頓里根國家機場降落過程中與一架正在進行飛機訓練的軍用直升機相撞，兩機墜入河中。客機上有64人，直升機上有3人。至當地時間30日凌晨，搜救工作還在進行中。



以下是1995年以來美國發生的造成重大人員傷亡的空難：



1995年12月20日，美國航空公司一架波音757客機從美國邁阿密起飛前往哥倫比亞卡利市。飛機在卡利附近的山區墜毀，導致159人喪生，衹有4名乘客幸存。



1996年5月11日，美國瓦盧噴氣機航空公司一架客機從邁阿密國際機場起飛不久便墜毀在機場附近的沼澤地中，造成110人喪生。



1996年7月17日，美國環球航空公司一架從紐約飛往巴黎的波音747客機起飛後不久在紐約東部的海面上空爆炸，墜入海中，機上230人全部遇難。



2000年1月31日，美國阿拉斯加航空公司一架客機在距洛杉磯西北32公里的太平洋海域墜毀，機上88人全部遇難。



2001年11月12日，美國航空公司一架空中客車A－300客機在紐約市一個人口稠密的地區墜毀，機上265人全部遇難。



2006年8月27日，美國達美航空公司下屬的一家商業航空公司的一架客機從肯塔基州列克星敦起飛後不久墜毀，機上50人中有49人遇難。



2009年2月12日，美國大陸航空公司一架通勤飛機從紐瓦克國際機場起飛，降落前在紐約州布法羅市墜毀，機上49人和地面1人遇難。