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中午前共12867人到車公廟參拜
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2025-01-30 16:52:08
中評社北京1月30日電／據文匯網報導，大年初二車公誕，不少市民到沙田車公廟參拜。上午9時至中午12時，車公廟共有12867人次進廟。不少市民在車公廟早上開門前，已排隊等候入場。不少人帶同香燭入場，轉風車並求簽。有市民祈求新一年身體健康、工作順利、世界和平。有從事工程生意的市民指出，去年開工不足，希望今年有改善，人人有工開，生意興隆。有學生期望學業進步，今年香港經濟更上一層樓。
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