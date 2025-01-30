中評社北京1月30日電／網評：期待節日文旅消費持續“上新”



來源：中國經濟網 作者：臧夢雅



春節，是我國重要的傳統節日，也是一年一度的消費旺季。今年元旦伊始，文旅市場一派繁榮景象，春節期間也陸續“上新”各類文旅大餐。京津冀三地以“瓣瓣同心京津冀、歡歡喜喜過大年”為主題，舉辦三地歡享廟會系列活動；四川聚焦“賞蜀山冰雪·享攀西暖陽”主題，組織“四季村晚”、多彩燈會、千龍千獅鬧新春等活動。



去年年底，春節申遺成功，為蛇年新春增添了特別的“文化味兒”。有旅遊平台數據顯示，平台上包含非遺景點、非遺體驗等內容的“非遺游”相關搜索熱度環比上月大幅上升。多元化旅遊新需求，催生了商業領域諸多創新變革，也為文旅市場注入源源不斷的新鮮活力，帶動上下游產業鏈協同發展。



為了更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求，近年來，我國相繼出台多個政策，著力擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。就在前不久，國務院辦公廳印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，旨在發揮文化賦能、旅遊帶動作用，深化“文旅＋百業”、“百業＋文旅”。



發揮文化賦能、旅遊帶動作用，文旅融合發展是大勢所趨。傳統文化尤其是傳統節日文化具有寶貴而豐富的歷史文化價值，賦予了文旅融合發展巨大能量。對不少地方而言，將傳統節日文化與旅遊融合起來，發展節日經濟，已經成為促進高質量發展的重要方式之一。



各地紛紛深挖傳統文化內涵，更好滿足人們對“詩和遠方”的向往。拿傳統的廟會來說，今年的京津冀歡享廟會系列活動，精選京津冀三地10個具有代表性的廟會，並首次設置“京津冀拉手商鋪”，展售三地特色美食和非遺、文創等產品。此外，一些地方還充分發揮“二創”精神，通過挖掘地方文化特色、強化社交媒體傳播等方式，打造適應新世代需求的“文化廟會”“科技廟會”等。