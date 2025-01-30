中評社北京1月30日電／網評：非遺遇上中國年 奏響經濟“共鳴曲”



來源：中國經濟網 作者：梁瑜



今年春節的“非遺味”格外濃鬱。一台社火，民俗文化喚醒濃濃年味；一場“村晚”，非遺表演點贊新時代；去大理學扎染、去敦煌畫壁畫、到鳳翔學木版年畫……長城內外、大江南北，非遺鬧新春，滿是喜慶祥和。



非遺背後凝結著深厚的歷史文化底蘊，是一方水土一方人的風俗、情感所系。春節是中華民族最隆重的傳統節日，參與人數最多、影響最為廣泛，正是展示和傳播非遺的大好舞台。今年非遺成為焦點，一方面是因為春節申遺成功，另一方面緣於我國近年來持續擦亮非遺這張中華文明的“金名片”。截至去年11月，我國非遺資源總量近87萬項，國家、省、市、縣四級非遺代表性項目10萬餘項。



近年來，從馬面裙成為“國風頂流”，到古老的簪花重回時尚前沿，再到打鐵花“火”出天際，一項項非遺走出“深閨”，為傳統節日增添時代內涵，豐富了人們的精神世界。與時俱進，融入日常，這正是非遺旺盛生命力的體現。



隨著春節申遺成功，我國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名册，總數居世界第一。《“十四五”非物質文化遺產保護規劃》發布後，各地紛紛深入挖掘本土非遺資源。以非遺工坊為例，截至2024年11月，全國共建設9100餘家非遺工坊，直接吸納27萬餘脫貧群眾實現就業，人均年收入超過3.6萬元。



今年春節，不少地方都準備了非遺“大餐”，有的舉辦鑼鼓社戲、廟會大集等傳統年俗和非遺展示活動，有的推出“書香城圖 非遺綻放”非遺市集。非遺體驗熱度持續攀升，帶動不少省市文旅訂單大幅增長，也讓中國年綻放新光彩。