不降息與特朗普訴求相悖？鮑威爾回應

中評社北京1月30日電／據央視財經：當地時間周三，美聯儲結束為期兩天的貨幣政策會議，美聯儲最新宣布維持聯邦基金利率不變，這是美聯儲自去年9月連續降息以來首次宣布暫停降息，符合外界普遍預期。不過，美聯儲在當天發表的聲明中警告稱，美國通脹仍在“一定程度上處於高位”，經濟前景存在不確定性，這打擊了市場情緒，美國三大股指全線下跌。截至收盤，道指跌0.31%，標普500指數跌0.47%，納指跌0.51%。房地產板塊和科技板塊領跌。英偉達收跌超4%，盤中一度下跌近7%。



美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會 回應外界關注話題



此次美聯儲利率決議在聯邦公開市場委員會（FOMC）內部獲得一致通過。由於決議聲明删除了“通脹朝著目標取得進展”的表述，被市場解讀為“偏鷹派”。美聯儲主席鮑威爾對此回應說，措辭修改只是縮短語句，並不是為了發出某些信號，美股跌幅隨即有所收窄。此外，外界普遍認為，本次利率決議與美國總統特朗普要求美聯儲“立即降息”的訴求相悖。鮑威爾表示，他與特朗普總統目前沒有會面。



美股多家科技巨頭髮布最新財報



周三盤後，多家美股科技巨頭先後公布最新財報。特斯拉去年第四季度財報不及預期，但公司預計車輛銷售將在今年實現增長，並計劃推出更多自動駕駛技術及新車型。特斯拉股價周三盤後一度漲超3.7%。微軟公司2025財年第二季度雲業務收入意外放緩，令投資者失望，微軟股價周三盤後一度跌超5.7%。Meta去年第四季度營收和利潤均超出預期，AI聊天機器人的月活躍用戶數累計突破7億，公司股價周三盤後一度漲近1.8%。

