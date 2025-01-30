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石籬商場連鎖餐廳遭撬夾萬 失逾4萬元
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2025-01-30 16:59:15
中評社北京1月30日電／據文匯網報導，今晨10時，葵湧大隴街110號石籬商場二樓一間連鎖餐廳，有職員返回準備營業時，發現店內逾4萬港元銀頭現金不翼而飛，懷疑被賊人爆竊。
警員到場調查，初步相信賊人由餐廳側門進入，撬開夾萬擷走現金。
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