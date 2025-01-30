美總統特朗普簽署行政令打擊“反猶主義”

中評社北京1月30日電／據央視新聞：當地時間1月29日，美國總統特朗普簽署行政命令，打擊美國和世界各地的“反猶主義”。特朗普表示，美國將使用所有可用和適當的法律工具，起訴、驅逐或以其他方式追究實施非法反猶太行為和暴力行為者的責任。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，美國民間出現支持巴勒斯坦和支持以色列的不同聲音，且交鋒日益激烈，一些抨擊以色列的言行被貼上“反猶”標簽。隨著以方在加沙地帶軍事行動造成大量人員傷亡和嚴重人道主義災難，去年，美國多地高校爆發反戰抗議，抗議者不時與警方發生衝突。美國教育部長米格爾·卡多納稱，教育部就抗議活動收到“令人非常擔憂的‘反猶主義’報告”。



美國國會眾議院在2024年5月1日通過法案，擴大“反猶主義”的界定範圍。這一法案在美國國內引發爭議。支持者表示，它為美國教育部提供一個亟需的框架，用於監管和調查持續增多的針對猶太裔學生的事件。反對這一法案的眾議員傑裡·納德勒認為法案管轄“過度”，“批評以色列的言論本身並不構成違法的歧視”。



在2024年的美國總統選舉中，當時作為共和黨總統候選人參選的特朗普就多次批評民主黨在阻止“反猶主義”上仍然做得不夠。在特朗普正式就任美國總統後，他在2025年1月25日，提出“清空”加沙地帶的設想，稱希望埃及和約旦接受並安置來自加沙地帶的巴勒斯坦人，並表示這種安置可能是暫時的，也可能是長期的。相關言論招致阿拉伯國家等多方強烈不滿。