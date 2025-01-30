香港旅遊業界提出推廣低空旅遊

中評社北京1月30日電／據文匯網報導，特區政府正研究發展低空經濟，近日有旅遊業界人士提出，計劃在香港推出低空旅遊，以載人飛行器接載市民及旅客觀光。



旅遊促進會總幹事崔定邦相信有一定吸引力，因為不少旅客喜歡到郊區、地質公園等游覽，認為日後可考慮研究來往市區與離島的航線。



本港現時沒有無人機載人飛行相關法例。來自保險業界、選委界立法會議員陳沛良相信，當相關項目試驗成功，有關法例亦出台後，就可釐定保險保障範圍，但預料未必短期內做到。



他相信在釐定保障範圍時，包括要考慮有關飛行是否牽涉第三者責任、無人機本身可產生的風險。如果涉及載人，或會更加複雜，因為有關飛行屬無人駕駛，或由後台操作，需要釐清責任問題。



中國香港無人機總會主席楊景賞認為如本港應用載人無人機，應先在海岸線上空或遠離人群的地方試驗，並考慮網絡能否配合、現場環境有無干擾等。他又說內地的無人機載人飛行技術比較成熟，市場較大，型號非常多，若要達到國家企業級，暫時不算很多，仍在持續發展。



楊景賞說不少市民將小型無人機與可載人的無人機混為一談，強調兩者並不同，載人系統另有安全機制。他認為，當有關試點測試成功，市民釋除疑慮後，可再考慮是否擴大飛行範圍。