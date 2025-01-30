中評社北京1月30日電／網評：遏制打壓無法阻擋中國前進步伐



來源：中國網 作者：張高勝



2025年尚未“足月”，美國政府的對華遏制打壓措施卻“周周更新”。1月3日，美國商務部以“涉軍”為由，將11家中國實體列入出口管制“實體清單”。1月7日，美國防部將包括騰訊控股和寧德時代在內多家中國科技企業列入“中國涉軍企業清單”。1月14日，美國國土安全部宣布將37家中國企業列入所謂“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”，這是迄今為止該清單最大規模的單次擴展。1月15日，美國商務部下屬的工業與安全局發布芯片管制新規，宣布將近30家中國企業列入“實體清單”。1月16日，美國貿易代表辦公室發布對華海事、物流和造船業301調查報告，誣蔑中國意圖主導全球海事、物流和造船行業，壓制了美國商業發展，為美國採取“應對措施”提供了依據。



美國政府對華打壓持續加碼。雖然中國一直強調“無意與美國競爭”“不尋求改變美國”“反對以競爭定義中美關係”，美國政府卻始終以霸權思維、零和思維和“競贏”思維，將經貿、科技問題政治化、工具化、武器化，以所謂“網絡攻擊”“涉軍”“強迫勞動”等為借口，濫用“實體清單”等出口管制工具，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫他國封鎖限制中國先進產業，其真實目的在於遏制、剝奪中國高質量發展的正當權利。美國政府將自身產業發展問題歸咎於中國，企圖通過打壓他國轉移矛盾和視線，以實現“內病外治”，既缺乏客觀事實依據，也有悖於經濟常識。事實已經證明，制裁、遏制、打壓、霸凌無法阻擋中國發展的步伐，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。



美國政府對華打壓制裁持續加碼影響惡劣，主要體現在以下幾方面：



一是干擾了企業間正常經貿合作，損害中美兩國和各國工商界利益。美國政府以所謂“國家安全”為由，限制中國網聯車軟件硬件及整車在美國使用，對中國等國家的無人機系統發起信息通信技術與服務安全審查，並將多家中國實體列為“惡名市場”，有關做法干擾和限制了企業間正常商業往來，是典型的單邊主義、保護主義和經濟脅迫。