中評社北京1月30日電／網評：培養“耐心資本”完善 促市場向好



來源：文匯網 作者：吳煒



1月22日，經中央金融委員會審議同意，中國證監會、財政部等多個部門聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，為後續中長期資金進入股市提出了明確的量化措施。主要措施包括：一，提升實際投資比例：公募基金持有A股流通市值未來三年每年至少增長10%，大型國有保險公司從今年起每年新增保費的30%用於投資A股，第二批保險資金長期股票投資試點（規模不低於1，000億元人民幣）今年上半年落實到位； 二，延長考核周期：公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金全面實施三年以上長周期考核，大幅降低國有商業保險公司當年經營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核安排。



這些措施是2024年4月發布的新國九條和2024年9月《關於推動中長期資金入市的指導意見》系列政策組合拳的最新一環，對培養“耐心資本”，引導長期投資有重要的現實意義。



截至2024年底，內地公募基金管理總規模為33萬億元人民幣，其中以股票投資為主的權益類基金和相關ETF總規模達11.2萬億元人民幣，占滬深兩市總流通市值約13%，如果按實施方案要求，每年增長10%，即每年增長約1，120億元人民幣，這部分增長可以通過持股市值增長來完成，也可以通過追加投資來完成。



在保費投資方向上，過往股票和權益類投資占比12%，未上市企業股權投資占比是9%。目前對實施方案定義的新增保費，市場的理解不包括現有客戶按過去計劃持續繳納的保費，按已有數據估算，2023年保費收入5.12萬億元人民幣，2022年保費收入4.7萬億元人民幣，則新增保費為4，200億元人民幣，30%投資A股即每年新增約1，300億元人民幣。初步測算，相對於A股龐大體量，新增資金規模有限，但更多體現了國家對市場的態度。