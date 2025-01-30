大罷免又開始　韓國瑜吐心聲：西瓜皮擦屁股

中評社台北1月30日電／“立法院長”韓國瑜在今（30日）大年初二回娘家時，上午先到雲林西螺，同時準備紅包春聯福袋送給到場民眾，下午則是和“立法院副院長”江啟臣一起在台中市豐原慈濟宮發紅包。在致詞時他也提到“大罷免”議題，並說出“今年要大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了，這不是台灣之福”。



中時新聞網報導，韓國瑜致詞時表示，這一年“立法院”的攻防非常激烈，“我的蒼老跟憔悴，加上副院長江啟臣英俊跟瀟灑，構成‘立法院′最美麗畫面，今年老了很多，精氣神三寶都快耗光，精給了國民黨，氣給了民進黨，神給了民眾黨，三黨總召把我的精氣神都耗光”。



韓國瑜接著說，來年又要開始激烈攻防的一年，但親愛大台中所有善男信女，人心中都有一點善，在媽祖婆保庇之下，希望給大台中、台灣、海內外好友帶來一年的幸福跟平安，國際情勢並不穩定、海峽兩岸有時候關係非常緊張，“現在‘立法院′內部大罷免又要開始，去年剛選完，今年要大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了，這不是台灣之福，也不是民主之幸”，希望在媽祖保佑下能有和諧美好台灣，“立院”所有攻防，執政黨跟在野黨都能夠在謹守維護人民最大權益展開意見攻防，才是全民之福。



韓國瑜也說，這一年跟江啟臣互相鼓勵，到底要用“愛”出發來做“立法院”工作，還是用“勝”？兩人真的都是用愛出發，希望“立法院”更好，也許不夠盡善盡美，但心都是希望一切往更好方向發展。