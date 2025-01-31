去年銀行間市場債務融資發行突破十萬億元

中評社北京1月31日電／據新華社報導，記者日前從中國銀行間市場交易商協會瞭解到，銀行間市場在2024年全年債務融資工具發行突破10萬億元，淨融資額約1.8萬億元。



從交易商協會透露的數據看，2024年，銀行間市場引導金融資源不斷匯聚，持續加大力度支持發展新質生產力。2024年全年，銀行間市場服務中國信科、中興通訊等新興行業企業發行債務融資工具超8000億元；支持發行科創票據6042億元，較去年同期增長50%，票據發行人覆蓋京津冀、長三角、珠三角等共計28個省區市。



近年來，銀行間市場持續發揮證券化集合增信特點，創新民營小微融資模式，推動市場“盤活存量”與“做優增量”。2024年全年，企業資產支持證券發行5248億元，同比增長63%，並通過融資租賃、供應鏈等證券化模式，累計支持3.5萬家小微企業。同時，銀行間市場還推出民企資產擔保債務融資工具（CB）、供應鏈票據資產支持證券等創新產品服務中小微企業融資需求。



在綠色債券方面，銀行間市場持續豐富綠債產品結構，期限分布更加均衡。2024年全年，銀行間市場支持綠色債務融資工具發行2588億元，占綠色信用債市場發行量比例超60%，並推動中國銀行、工商銀行分別發行TLAC非資本綠色債券，服務三峽集團、四川能投等發行30年期綠債，實現超長期綠色融資。



在2024年，銀行間市場大力引進境外優質發行人發行熊貓債。截至2024年底，協會熊貓債累計發行超過7000億元。其中，2024年協會熊貓債發行1413億元，發行金額和存續金額均創新高。目前，境外發行人已覆蓋亞、歐、非、北美、南美五大洲，結構明顯優化。