祝福拉滿科技感　AI賀歲成時尚

祝福拉滿科技感 AI賀歲成新年俗（圖片來源：大公網） 中評社北京1月31日電／據大公網報導，乙巳蛇年新春，一場由AI（人工智能）掀起的“數字年俗”在神州大地引發狂歡：線上AI智能變裝、“瞬移”世界，用戶只要上傳一張相片就能生成花樣賀圖、視頻，廣場舞大媽轉眼間就置身巴黎鐵塔下大秀《最炫民族風》；線下AI機器人上春晚扭秧歌，進駐各地新春文旅活動與游人互動，為民眾帶來科技感滿滿的年味兒……各大科技企業紛紛推出創新應用，讓用戶解鎖“AI花式過年”新體驗。專家稱，今年堪稱是第一個AI全面參與普通人生活的春節。



“機器人都能跟人搶飯碗上春晚了，還有什麼是AI不能做的？”蛇年央視春晚，哪個節目最為震撼？很多網友把票投給《秧Bot》。這個張藝謀導演的節目中，人形機器人穿著花坎肩，拿著手絹扭秧歌，喜感十足。



大媽贊嘆：比發朋友圈還容易



在各大科技廠商的全力推廣下，AI不再是高高在上的高新技術，除了張藝謀導演，普通民眾也能快速掌握技能，輕鬆解鎖AI生成拜年視頻、春聯、年畫，這個春節可謂AI味濃濃。“姐妹們快看！我在凱旋門前跳《最炫民族風》！”大年初一，山東濟南的王阿姨在家族群裡扔出一段視頻：她身著紅襖在凱旋門下熱舞，音樂響徹戴高樂廣場。王阿姨稱，這個操作“比發朋友圈還容易”，只要打開百度搜索“瞬移世界拜個年”，跟著提示錄制一段拜年視頻，選擇巴黎鐵塔、自由女神像等地標，幾十秒AI就能自動生成視頻。



各家科技廠商紛紛使出全身解數：百度App內搜索“AI拜年”，AI便能實現所有天馬行空的創意，什麼蒙娜麗莎用河南話送祝福、愛因斯坦捧著錦鯉拜年等都不在話下；京東“言犀”開放“AI拜年電話”功能，輸入文字後生成虛擬主播視頻通話，支持定制馬雲、劉強東等企業家形象的趣味祝福彩蛋；小紅書上線了“AI拜年搭子”，用戶可自主設定“毒舌閨密”“暖心奶奶”等角色，由AI自動生成拜年嘮嗑對話；華為“盤古大模型”的“AI語音克隆”很受歡迎，用戶錄制20秒語音即可合成長輩方言版拜年祝福，解決異地游子“鄉音送福”難題。