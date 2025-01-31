【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普擬2月1日起對加墨商品征25%關稅
http://www.CRNTT.com
2025-01-31 19:08:49
中評社北京1月31日電／據央視新聞報導，當地時間1月30日，美國總統特朗普表示，他計劃於2月1日兌現對墨西哥和加拿大進口商品徵收25%關稅的承諾，並將於1月30日晚上決定是否將石油列入徵收關稅的商品之中。
1月20日，特朗普當天在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政令時對媒體表示，正考慮對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，徵稅行動可能會從今年2月1日起實施。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
墨西哥要求美方對移民人權遭侵犯進行調查
(2025-01-31 18:51:51)
特朗普：華盛頓撞機事故中無人生還
(2025-01-31 11:14:18)
中評編譯：特朗普會是一位偉大的總統嗎？
(2025-01-31 00:29:04)
元宇宙同意支付2500萬美元了結訴訟
(2025-01-30 16:48:33)
特朗普稱對半導體課高關稅 台“經濟部”回應
(2025-01-28 17:51:08)
特朗普簽署行政命令建造美國“鐵穹”防禦系統
(2025-01-28 16:21:50)
特朗普要求建造美國“鐵穹”防禦體系
(2025-01-28 16:07:24)
特朗普政府命令美國國際開發署官員行政休假
(2025-01-28 12:28:35)
美媒：美司法部解雇多名參與調查特朗普官員
(2025-01-28 10:42:23)
特朗普︰DeepSeek是對美國公司敲警鐘
(2025-01-28 10:16:31)