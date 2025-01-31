特朗普擬2月1日起對加墨商品征25%關稅

中評社北京1月31日電／據央視新聞報導，當地時間1月30日，美國總統特朗普表示，他計劃於2月1日兌現對墨西哥和加拿大進口商品徵收25%關稅的承諾，並將於1月30日晚上決定是否將石油列入徵收關稅的商品之中。



1月20日，特朗普當天在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政令時對媒體表示，正考慮對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，徵稅行動可能會從今年2月1日起實施。