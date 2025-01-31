美國上訴法院：禁止21歲以下購槍命令違憲

中評社北京1月31日電／據央視新聞報導，當地時間1月30日，美國上訴法院裁定，美國政府長期以來禁止持有聯邦執照的槍支經銷商向21歲以下成年人，即年齡在18歲至20歲之間的個人出售手槍的命令違憲。



媒體分析認為，這標誌著美國上訴法院首次認定該禁令違反了美國憲法第二修正案所規定的持有和攜帶武器的權利。