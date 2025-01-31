五洲四海慶新春　中華文化展魅力

中國常駐維也納代表團日前在維也納聯合國總部舉辦新春招待會。圖為聯合國職員組成的合唱團演唱《茉莉花》。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月31日電／據人民日報報導，今年春節是“春節”申遺成功後的首個春節，全球多地舉行豐富多彩的活動，共慶新春、共享歡樂。從阿聯酋杜拜到墨西哥首都墨西哥城，從泰國首都曼谷到埃及首都開羅，各地民眾在豐富多彩的慶祝活動中感受中華文化的獨特魅力，傳遞對美好未來的共同期盼。



“春節是新的開始，預示著新的希望”



“好一朵美麗的茉莉花……”日前，歌曲《茉莉花》悠揚的旋律回蕩在維也納聯合國總部，800餘名聯合國和其他國際組織負責人、各國常駐代表和各級外交官、國際職員參加中國常駐維也納代表團舉辦的新春招待會，共迎蛇年新春。



“春節被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，是屬於全人類的節日。”聯合國國際貿易法委員會秘書長布萊特說。



聯合國工業發展組織總幹事穆勒等國際組織負責人向中國人民致以新春問候和美好祝願。他們表示，中方提出共建“一帶一路”倡議、三大全球倡議等，對聯合國特別是全球南方國家發展事業意義重大，希望在聯合國成立80周年之際與中國進一步深化合作，以創新方式應對共同挑戰，攜手推進聯合國和平發展事業。



“呦呦鹿鳴，食野之蘋”“大風起兮雲飛揚”“唧唧復唧唧，木蘭當戶織”……夜幕下，杜拜可口可樂大劇場亮起耀眼的中國紅，多國孩童動人的吟唱引人入勝。在2025阿聯酋華僑華人第十一屆春節聯歡晚會現場，約8000名各國觀眾和在阿華僑華人代表一道，在熱鬧祥和的氛圍中喜迎農曆新年的到來，一個個精心編排的歌舞戲曲節目盡顯中華文化的魅力。當地觀眾瑪利亞姆表示：“春節是新的開始，預示著新的希望。中國的春節等傳統節日以及傳統文化正被越來越多阿聯酋人所熟知。”



墨西哥“中國新春美食月”近日正式拉開序幕，中墨民眾齊聚一堂，展示烹飪技藝，瞭解中國飲食文化以及春節習俗。“美食為墨西哥民眾打開了一扇瞭解中國文化的窗。在這裡，我不僅品嘗了中國傳統美食，也瞭解了中國傳統文化和中國人民的生活方式。”當地居民蘇珊娜說，“這是一場跨文化交流的盛宴，對文化多樣性的尊重讓各國人民的心貼得更近。”