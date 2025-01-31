外國人眼中的春節：感受新春獨特魅力

美國華盛頓居民 阿納斯塔西婭（圖片來源：央視新聞） 中評社北京1月31日電／據央視新聞報導，春節對於中國人來說，代表著喜慶，也蘊含著團圓。那麼，在外國人眼中，春節又有什麼內涵呢？一起跟隨記者的鏡頭去看一看。



美國華盛頓居民 拉尼：我知道春節有全家人的團聚，還有裝著錢代表祝福的紅包，然後大家一起慶祝春節的到來。



美國華盛頓居民 阿納斯塔西婭：我最喜歡一切都被紅色裝點起來。我收到過紅包，我認為這是一份禮物，通常是長輩給年輕人的，所以我覺得這更多的是一種對未來的祝福。