】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 
外國人眼中的春節：感受新春獨特魅力
http://www.CRNTT.com   2025-01-31 19:13:23


美國華盛頓居民　阿納斯塔西婭（圖片來源：央視新聞）
　　中評社北京1月31日電／據央視新聞報導，春節對於中國人來說，代表著喜慶，也蘊含著團圓。那麼，在外國人眼中，春節又有什麼內涵呢？一起跟隨記者的鏡頭去看一看。

　　美國華盛頓居民　拉尼：我知道春節有全家人的團聚，還有裝著錢代表祝福的紅包，然後大家一起慶祝春節的到來。

　　美國華盛頓居民　阿納斯塔西婭：我最喜歡一切都被紅色裝點起來。我收到過紅包，我認為這是一份禮物，通常是長輩給年輕人的，所以我覺得這更多的是一種對未來的祝福。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：