全球多地舉辦春節慶祝活動

中評社北京1月31日電／據新華社報導，異彩紛呈的文藝演出、豐富多樣的文化體驗……在中國農曆蛇年到來之際，全球多地慶新春活動熱烈進行，海外民眾和華僑華人同賀新禧，共同體驗春節文化的獨特魅力，感受春節祥和、歡樂、喜悅的氣氛。



“莫斯科的中國新年”文化活動28日在俄羅斯首都莫斯科市中心馬涅什廣場啟動，活動將持續至2月9日，其間將在特維爾廣場、全俄展覽中心、莫斯科動物園等地舉辦活動。



“春節好！”俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃用中文向中國朋友表示新春祝賀。她說，俄中互相慶祝對方國家的重要節日，是尊重和喜愛彼此文化的最好例證。



俄羅斯遠東聯邦大學孔子學院29日在符拉迪沃斯托克舉辦春節文化體驗活動。在孔子學院教師指導下，當地民眾體驗寫“福”字、學習中國畫技法、編織中國結、繪制京劇臉譜等項目。其中，試穿漢服最受歡迎，參與者沉浸式體驗中華傳統服飾的典雅之美。許多民眾表示，這是他們第一次如此近距離體驗中國文化，體會春節喜慶祥和的氣氛。



荷蘭28日在鹿特丹南廣場劇院舉辦2025年中國春節慶典大會，中國駐荷蘭大使談踐、荷蘭外商投資局官員以及來自10多個國家的外交使節，與荷蘭華僑華人和友好人士歡聚一堂，同慶春節到來。與會嘉賓首先登台為舞龍舞獅點睛，寓意新的一年生機勃勃、吉祥如意。伴隨著鏗鏘的鑼鼓聲，舞龍舞獅開場表演，龍騰獅躍，掌聲雷動，氣氛歡快熱烈。隨後，中荷藝術家聯袂登台，為觀眾獻上一場融合中西文化特色的視聽盛宴。歌舞、雜技、武術表演、器樂演奏等節目精彩紛呈，觀眾報以熱烈掌聲。



比利時布魯塞爾國際機場28日舉辦了一場別開生面的“歡樂中國年”主題活動，此次活動由海南航空攜手布魯塞爾國際機場、布魯塞爾中國文化中心聯合舉辦，旨在為前往中國的旅客送上新春祝福和美好祝願。