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被扣押的3名以色列人和5名泰國人獲釋
http://www.CRNTT.com   2025-01-31 19:06:03


1月30日，在以色列與加沙地帶邊境地區，一名被釋放的以色列人（右）被以軍接收。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京1月31日電／據新華社報導，據以色列媒體30日報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）當天釋放了被扣押在加沙地帶的3名以色列人和5名泰國人。

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