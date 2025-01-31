美國撞機事故更多遇難者信息公布

中評社北京1月31日電／據新華社報導，中國駐美國大使館1月30日表示，經初步瞭解，29日晚華盛頓里根國家機場撞機事故的遇難者中目前包括兩名中國公民。



中國駐美國大使館對所有遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示深切慰問。使館已要求美方核實有關情況並正式向中方通報，為有關遇難者家屬善後提供協助。使館也將在職責範圍內提供相關領事保護與協助。



美國花樣滑冰協會證實，墜毀客機上有數名花樣滑冰運動員、教練和運動員家屬。“我們對這起無法形容的悲劇感到震驚。”



美國波士頓滑冰俱樂部首席執行官澤吉貝發表聲明證實，在墜毀客機上的花樣滑冰運動員、教練和運動員家屬中，有6人來自該俱樂部。



澤吉貝在聲明中說：“我們的運動和俱樂部在這起悲劇中經歷了慘痛損失。滑冰是一個關係緊密的社區，這裡的家長和孩子們一周有6天到7天在一起訓練和工作。每個人都如同家人……我們的悲痛無法用語言描述。”



波士頓滑冰俱樂部公布了遇難者名單，包括兩名運動員、兩名家長和兩名教練。



弗吉尼亞州費爾法克斯縣教育局發表聲明證實，費爾法克斯縣有3名學生和6名家長在此次撞機事故中遇難。



據美國媒體30日報導，墜毀航班的兩個黑匣子均已找到，將交相關部門進行數據分析。



首都華盛頓消防和緊急醫療服務局說，調查和搜尋仍在繼續，潛水搜救人員已對所有可到達區域進行了搜索。“下一步，潛水員將與美國國家運輸安全委員會合作，繼續搜尋定位飛機殘骸。”