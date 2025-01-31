德國政商界共賀中國春節　展望新願景

中評社北京1月31日電／據新華社報導，蛇年春節之際，在德國舉辦的多場中國春節招待會上，德國政商界高度評價德中兩國在文化交流和經貿合作等方面取得的顯著成果，認為蛇年象徵著機遇與希望，期待雙方在更多領域深化合作，共同迎接新的發展機遇。



“過去幾十年來，德中合作緊密且卓有成效。在當前國際格局深刻變革的背景下，德中應繼續秉持開放與合作精神，在不斷變化的世界中探索新的合作方式，攜手前行。”德國聯邦議院前副議長、德中議會小組主席漢斯－彼得·弗裡德里希說。德中兩國在經貿、科技、人文等領域建立了深厚的互信與合作基礎，這種夥伴關係不僅促進了雙方發展，也為全球穩定與繁榮作出了貢獻。他指出，德國高度重視與中國的經濟聯繫，希望雙方繼續深化合作，為企業創造更加穩定和可預期的營商環境，推動更多中小企業進入彼此市場，實現互利共贏。



德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾·舒曼表示，在與中國人民的交往中深刻感受到中國人民在創新、勤勞和奉獻精神方面的卓越能力，這正是中國經濟持續向好的重要動力。他相信，在新的一年乃至未來，中國將在全球舞台上發揮更重要作用，這不僅將助力自身發展，也將為世界經濟帶來積極影響。舒曼指出，德中不僅是經濟夥伴，更是全球穩定與發展的重要推動力量，雙方應在應對全球性挑戰過程中攜手前行，共同促進世界經濟復甦與可持續增長。



“春節所蘊含的‘除舊布新’精神為新一年的合作發展提供了積極啟示。”德國北威州議會第一副議長賴納·施梅爾策說，北威州在德國與中國的合作中取得了顯著成功。特別是在經貿和文化領域，雙方合作成果斐然。“兩國不僅在經濟上相互促進，還在人文交流中相互學習，這為我們的關係奠定了堅實基礎。我相信我們正走在一條非常好的道路上。”施梅爾策對未來德中關係前景充滿信心，期待雙方在經貿、文化以及其他領域進一步深化合作，攜手推動兩國關係邁向更加繁榮的明天。



德中經濟聯合會理事會成員克萊門斯·舒特表示，他在過去25年間見證並參與了德中關係發展，雙方合作成果令人矚目，特別是中國經濟的創新能力和全球競爭力不斷提升。他認為，蛇年象徵智慧和靈活，應對當前挑戰更需要智慧和合作。他期待德中雙方繼續攜手，共同開創更加繁榮的未來。