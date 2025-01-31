又出問題！美國邊疆航空所有航班暫停起飛

中評社北京1月31日電／據新華社報導，當地時間1月30日，美國聯邦航空管理局發布公告稱，美國邊疆航空公司的所有航班因持續出現信息技術問題，將停止起飛，直至另行通知。



目前，該公司航班停飛時間已從美國東部時間30日17時30分持續至19時30分。