春節新玩法：拜年出游新風尚

中評社北京1月31日電／據新華社報導，隨著時代的變遷、社會流動性的增強以及文化形態的變化，人們在傳承傳統節日民俗的同時，創造出更符合現代生活方式和精神需求的過年新方式。從“AI拜年”到“分段式過年”，從中國年到世界年，春節有了更新的玩法。



用人工智能“拜年”，“儀式感”更豐富



春節前夕，“春城”昆明迎來了難得一見的雪。窗外雪花紛飛，孩子們穿著厚厚的新棉襖，手里揮舞著煙花棒，歡笑著奔跑，空氣中彌漫著年的味道。



屋內，昆明市五華區市民方奇正琢磨著如何寫一段不落俗套的拜年祝福。借助AI軟件，一段簡短而富有詩意的祝福語很快躍然“屏”上：“春風解凍新醅綠，瑞雪烹茶舊歲辭。願君眉間藏盡千山翠，心田永駐芳菲時。”



“這比我自己想的要有韵味多了！”方奇笑著說。為了讓新年的問候更具儀式感和新意，他特意購買了電子紅包封面和動態賀卡，配上AI生成的祝福語，作為他的“電子年貨”發送給朋友。“身邊的朋友們也都這麼做，拜年的方式已經不再千篇一律。”方奇說。



不只是方奇，許多人都發現，今年的春節，AI已經悄然融入了日常生活。從撰寫祝福語到定制賀卡，從智能客服到春節遊戲，科技讓這一傳統年俗煥發了新活力。



“國潮紅包封面賣得特別火，最受歡迎的款式已有4000多人下單。”一家主營電子紅包封面的店家介紹。抖音旗下豆包平台在2025年推出“福蛇”“年畫娃娃”等智能體，不僅能撰寫個性化祝福語，還能用語音打拜年電話。



奔赴團圓，“分段式”過年成新潮流



隨著春節長假的到來，“分段式過年”逐漸成為一種新潮流。許多人選擇將假期分為兩段：第一階段提前兩三天踏上返鄉之旅，與家人共度除夕；第二階段則從大年初一、初二開始，開啟一段國內跨省游或境外短線游的度假之旅。



在杭州工作的郭女士就是這一潮流的踐行者。她先自駕回浙江臨安老家過年，大年初二又帶全家去外地旅遊，最後返回杭州。“具體目的地還沒定，可能會臨時決定，來一場說走就走的旅行。”她笑著說。



在雲南工作的楊呂勇也選擇了“分段式過年”。他先在雲南與當地村民共度除夕，初二之後又把家人接到雲南，他打算帶孩子體驗當地的普洱茶文化。



像楊呂勇這樣規劃春節假期的人不在少數。打卡非遺體驗活動，過個地道的中國年，“年味游”正成為2025春節國內游遊客的不二之選。



同時，在出游目的地方面，向南避寒旅居、向北賞雪追光是春節出游的主流之一。攜程數據顯示，哈爾濱作為冰雪旅遊的熱門目的地，春節期間旅遊預訂訂單同比增長42%；而昆明、福州、廈門等南方避寒城市也備受北方遊客青睞，旅遊預訂訂單同比分別增長118%、182%和96%。



從傳統的“有錢沒錢回家過年”到如今的“團圓之後，說走就走”，“分段式過年”正在人們的跨區域流動中掀起新風潮。



根據去哪兒大數據研究院分析，長假催生“轉場式休假”，先回家探親、再出行旅遊、最後返工返學，許多旅客會在多地之間快速頻繁“轉場”，11天內購買多張機票的旅客同比去年增長了5成。



共享年味，中國的也是世界的



除夕夜，在馬來西亞檳城的大山腳，五顔六色的“七彩祥雲”、如夢似幻的“藍色海洋”等產自湖南省瀏陽市的煙花在空中綻放，現場響起陣陣歡呼聲，人們在美麗的煙花秀中一起迎接春節的到來。



與此同時，過春節的習俗在海外蔓延，吸引著越來越多外國人親身來到中國，感受春節的獨特魅力，走進尋常百姓家，與中國人共度新春。



21歲的塔吉克斯坦姑娘菲魯吒便是其中一位，她今年來到遼寧錦州北鎮，與當地村民共度新春。包餃子、扭秧歌、剪窗花……她在中國北方體驗了一次濃濃的東北年味。在北鎮醫巫閭山的大蘆花景區，鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，當地居民跳起傳統的東北秧歌，熱鬧非凡。菲魯吒被現場氣氛感染，也加入其中一起扭起了東北秧歌。她驚嘆道：“在塔吉克斯坦，跳舞主要是年輕人的活動。而在中國，老年人扭起秧歌來，同樣活力四溢，雖然歲月在他們身上留下了痕跡，但他們的心卻是年輕的。”



春節不僅是熱鬧的文化盛宴，也是一場全球年貨的交流盛會。春節前夕，在義烏西站，集裝箱中的“洋年貨”根據目的地被迅速分撥；在昆明長水國際機場，一批來自印度洋的17噸活鋸緣青蟹正接受查驗，將被送往全國各地，成為春節餐桌上的美味佳肴。“每逢春節，進口海鮮需求激增，今年訂單已經爆滿。”雲南盛航國際貿易有限公司總經理田祥鋒說。



中國製造的年貨也走進越南千家萬戶。在越南街頭，隨處可見中國生產的燈籠、人造花、香薰蠟燭以及零食等。“麻薯、蛋黃酥、肉鬆點心等中國點心深受越南年輕人喜愛。”越南一家消費品生產商負責人表示，電子商務平台的普及使得進口中國商品更加便捷。