民進黨發動大罷免　蔣萬安拋3問

中評社台北1月31日電／台北市長蔣萬安今（31）日一早前往大同區大龍峒保安宮祈福、拜年，以台語向全民眾問好。對於賴清德喊朝野和諧，民進黨卻推動大罷免，蔣萬安表示，為罷免而罷免的政治操作是傷害台灣民主，他並丟出3問，直言大家希望能夠平靜過好年，這時發動仇恨式的大罷免，民眾會同意嗎？



中時新聞網報導，蔣萬安初三攜保安宮董事長廖武治、民政局長陳永德、消防局長莫懷祖、青年局長殷瑋等人赴保安宮向民眾拜年，開場就用台語喊話“今年很開心又來跟大家請安、問好”，也分享剛剛跟保生大帝祈求，“新的一年，台北市和境平安，四時無災，國家風調雨順，國泰平安”。



蔣萬安說明，今年第1站前往保安宮，除是要向保安宮人員表達敬意，另方面為去（2024）年0403大地震，保安宮董事長、監事慷慨解囊，捐助1000萬元即刻救災，代表保安宮熱心公益，回饋鄉里不遺餘力，他並再次用台語祝福“所有鄉親身體健康，新年發大財，神馬龍鶴、什麼攏賺、什麼都成功”。



面對媒體提問，賴清德新春談話期盼朝野和諧，另一方面民進黨在操作全台大罷免，會不會覺得民進黨現在是在玩兩手策略？蔣萬安說，為罷免而罷免的政治操作是傷害台灣的民主，這是他從去年開始就非常清楚的立場。



蔣萬安拋出3問，首先，民進黨現在是執政黨，當家鬧事、主動挑起戰火，這樣子人民會接受嗎？再來，去年才選出的“立法委員”，今年就要發動仇恨式的大罷免，民眾會接受嗎？最後，過年期間大家希望能夠平靜、團圓好好過年，在此時發動仇恨式的大罷免，民眾會同意嗎？



蔣萬安說，國民黨台北市“立委”的表現大家有目共睹，他們也都非常認真，一直以來自己都和他們站在一起，也會一起努力讓台北市越來越好，爭取經費、推動建設。