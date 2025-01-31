英國經濟走出低迷困難重重

中評社北京1月31日電／英國財政大臣里夫斯日前公佈工黨政府最新經濟增長計劃，期望通過推動基礎設施建設、加大科技產業投資、改革移民政策等舉措扭轉經濟頹勢。此間輿論認為，英國政府在去年秋季預算案中作出諸多承諾，但提振經濟效果不及預期，此次提出的經濟增長計劃能否帶來真正改善仍面臨不小質疑。



新華社報導，近期公佈的一系列數據顯示，英國經濟面臨困境。2024年11月，英國國內生產總值（GDP）環比增長0.1%，截至去年11月的三個月甚至出現環比零增長；今年年初，英國就業人數下降速度為2009年國際金融危機以來最快，政府借貸成本也一度攀升至20世紀90年代以來最高水平。



根據里夫斯1月29日公佈的經濟增長計劃，英國政府將致力於提升全國軟硬件基礎設施水平。比如，推動建設遭推遲多年的希思羅機場第三跑道等重大項目，改善鐵路和公路交通，發展全新城市群；建設牛津-劍橋高技術走廊，打造“歐洲硅谷”，提升英國在全球高技術產業的競爭力；建設新水庫，緩解部分地區水資源短缺問題。



針對不斷增長的移民數量，里夫斯表示，英國將改革移民政策，減少淨移民的同時吸引更多高技術人才，把英國打造成對“全球最優秀人才”具有吸引力的國家。



里夫斯承諾加快改革步伐，裁撤部分機構，以減少不必要監管和企業負擔，釋放經濟活力。目前，英國有約50家機構監管企業運營，上百家機構制定各類監管規則。此外，英國還將加強與新興經濟體的聯繫。

