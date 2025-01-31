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哈馬斯原軍事部門首領穆罕默德·戴夫身亡
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2025-01-31 19:03:53
中評社北京1月31日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝組織卡桑旅發言人阿布·烏拜達30日證實，哈馬斯原軍事部門首領穆罕默德·戴夫已在以色列軍隊襲擊中身亡。
烏拜達在視頻聲明中還證實，卡桑旅原副首領馬爾萬·伊薩、哈馬斯原汗尤尼斯旅指揮官拉法阿·薩拉馬等多名哈馬斯高級指揮官也已身亡。但他並未透露更多細節。
以色列軍方去年8月1日發表聲明說，穆罕默德·戴夫在同年7月13日以軍對加沙地帶汗尤尼斯地區的空襲中死亡。
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