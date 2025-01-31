旅遊交流將為兩岸關係良性發展帶來契機

中評社北京1月31日電／據大公網報導，繼文化和旅遊部宣布恢復福建、上海居民赴台團隊游後，兩岸旅遊業界積極溝通對接，對恢復擴大兩岸旅遊交流熱情高漲。台灣媒體報導，上海觀光協會準備於2月13日組織“踩線團”，安排相關旅行社代表赴台，此舉將對兩岸旅遊交流一度陷入停滯後，遭受重創的台灣旅遊業帶來生機，亦將為兩岸關係良性發展帶來契機。



旅遊業是一個高增值、高就業、高創匯、高效益的產業，旅遊經濟在世界各地占據越來越重要的地位，不僅旅遊業對地區經濟直接作出貢獻，而且還能帶動其他相關產業發展，對促進經濟結構改善和優化等方面都具有重要的作用。



旅遊同樣對兩岸經濟發展交流起到重要作用。自2008年7月18日大陸居民赴台旅遊正式啟動，至2013年7月，大陸居民赴台旅遊人數累計達620萬人次，為台灣帶來4800億新台幣直接收入。媒體報導稱，陸客赴台最輝煌的時代，全年赴台旅遊人次達450萬，其對台灣經濟發展貢獻率之大不言而喻。



然而，隨著蔡英文上台後採取種種手段抵制大陸遊客，不僅赴台游手續繁瑣，申請相關證件被台灣相關部門拒絕的機會率也提高。2020年以來，民進黨當局更是以新冠疫情為借口，禁止大陸居民赴台，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊游業務。



陸客下滑經濟損失嚴重



民進黨當局上台以來，給島內旅遊業帶來的損失顯而易見。2018年時至暑假，正是旅遊旺季，但台灣旅遊業者卻感嘆：“30年來最慘的一年。”7月本是旺季，但當年訂房率驟減；路上一輛游覽車都看不到；連茶葉蛋都賣不動了。