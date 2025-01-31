中美AI競爭　中國憑巧實力致勝

2024年7月5日，一家人工智能公司推出的“具身智能本體”跳舞機器人，吸引大批觀眾前來參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月31日電／據大公網報導，2024年人工智能（AI）發展蓬勃，甚至有人形容去年是“生成式AI元年”。但在全球AI產業不斷實現技術突破的同時，美國卻試圖透過各種手段、挑起科技戰，妨礙中國的AI發展。然而，中國“深度求索”（DeepSeek）推理模型R1的橫空出世，不但震撼全球，更是在美國掀起驚天波瀾和疑慮，彰顯中美競爭AI時代，巧實力是中國致勝關鍵。



相比美國耗費數十億美元、消耗巨量電能、聚合頂級芯片打造的美國AI大數據模型，DeepSeek的大模型則據報以不足三十分之一的成本、不到150人的團隊、普通的電力消耗，且缺乏頂尖算力芯片支持的情況下，實現了算力更強、邏輯更順、體驗更好的目標。如果說ChatGPT是高高在上的資本堆砌和技術倨傲的“怪物”，DeepSeek則是以人為本的AI工具。



走出技術突圍新路徑



更重要的是，美國將AI視為大國博弈的工具和維持美國霸權的禁臠，具有保守自閉的基因；DeepSeek則以惠及人類為使命，技術開源，全球免費應用。因此，面對中美AI競爭，DeepSeek走出了一條技術突圍和生態重構的新路徑，提供了開放開源的創新邏輯。這意味著，美國通過技術霸權對中國科技企業進行軟硬件雙向圍堵形成的算力陷阱，被DeepSeek輕鬆繞過，凸顯美國對華科技禁限政策的不合時宜。



相比美國的OpenAI GPT－5、谷歌Gemini等通用模型，DeepSeek則在删繁就簡的基礎上，通過參數效率提升和核心邏輯的優化，實現中國小而巧、巧而美的開放性創新，這不僅符合中國以小博大以巧致美的傳統智慧，也契合中國人實用為本的生活哲學。畢竟，科技轉化為人類共享的生產力才有意義，技術變成普惠眾生的工具才得市場青睞。



資本市場反應最敏感，DeepSeek導致美國巨頭芯片英偉達股價暴跌，市值蒸發近6000億美元。面對DeepSeek的成功，從谷歌到微軟、英偉達再到美國各家科技巨企，都紛紛對DeepSeek不吝讚揚。美國民眾也“用手機投票”，在蘋果App Store下載排行榜中，DeepSeek超越OpenAI。美國總統特朗普也表示，中國的DeepSeek正在給美國AI產業敲響警鐘，美國要全神貫注地贏得這場競爭。