歐洲經濟陷入停滯　增長前景難言樂觀

中評社北京1月31日電／歐盟統計局1月30日公佈的初步數據顯示，受法國和德國這兩大歐洲主要經濟體經濟收縮拖累，去年第四季度歐元區經濟增長停滯。分析人士指出，雖然歐洲央行將繼續放鬆貨幣政策，歐盟委員會也在經濟普遍疲軟的情況下提出增長計劃，但歐洲經濟很難在短期內好轉，增長前景仍然低迷。



經濟表現冷熱不均



新華社報導，在經歷了能源和通脹衝擊之後，歐元區經濟去年年初恢復增長，但年底再次停滯。



儘管歐洲消費者購買力有所恢復，但仍不足以支撐經濟復甦。由於製造業庫存高企、經濟不確定性增加以及利率水平較高，投資仍承受壓力。同時，受外部需求疲軟影響，出口環境舉步維艱。總體來看，相較其他主要經濟體，歐洲經濟疲軟隨處可見。



去年第四季度，法國和德國經濟增長均為負，顯示歐元區兩大經濟體前景依然黯淡。



相比之下，西班牙和葡萄牙仍保持強勁增長，目前南歐仍是歐洲經濟活動的亮點。得益於歐盟恢復基金的資助，在服務業發展帶動下，曾經飽受歐債危機摧殘的部分南歐國家過去四年經濟增速超過歐元區平均水平，預計這種趨勢將在2025年得以繼續。



歐洲中部地區，匈牙利2024年經濟小幅增長0.6%，好于預期。匈牙利政府預計，2025年下半年該國經濟增長將超過3%。同時，得益於私人消費的強勁增長，波蘭2024年經濟增長2.9%，實現顯著反彈。波蘭經濟研究所專家預計，在基礎設施投資加快的推動下，2025年波蘭經濟增長將達到3.4%。



凱投宏觀首席歐元區經濟學家傑克·艾倫-雷諾茲表示，歐元區經濟增長停滯證明，“歐洲經濟前景比大多數人想象的要更糟糕”。

