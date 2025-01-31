政府帶頭採用　助力大學科研落地

中評社北京1月31日電／據大公網報導，在國家新發展格局下，香港面臨新的歷史機遇，坐擁國家賦予“八大中心”的重要定位，同時擁有全球一流的基礎研究實力和高等院校，以及是國際高端人才集聚高地。筆者認為，香港可從多方面加強大專院校的應用研究發展，並以香港建設成國際專上教育樞紐的定位，深化內地高等院校的高水平合作和對接，以自身優勢推動教育、科技、人才一體化發展。



首先，在創新研發方面，筆者認為，不單要全面釋放高等院校的基礎研發實力，政府亦可加強推動高等院校應用研究的發展，包括建立更多對接不同產業和行業發展的應用研究中心和實驗室，不斷提升研發成果落地轉化的比率，孵化更多具潛力的大學教研團隊。



事實上，特區政府已花了不少功夫在這方面的工作，例如推出100億元“產學研1＋”計劃，這絕對是重要的開始，但必須把握此良好勢頭，進一步釋放本地大學科研成果轉化和商品化的潛力。



第二，筆者認為，要提升上述科研成果的商品化比率、並要令更多科研團隊取得更多成功，政府角色非常重要。筆者建議，政府可革新現行的採購制度和機制，優先試用和應用更多本地大學科研初創團隊的研發成果、產品和服務。



以紡織業為例，香港有很多屢獲殊榮的研發項目，可應用至不同場景，最顯著的就是運動員的功能性服飾和裝備。筆者認為，政府要承擔“落水”和帶頭的角色，採用和試用更多本地研發的產品和服務，並要求更多部門、公營機構及法定機構採用此方針，形成內部文化和風氣。



筆者深信，若然政府優先採用這些科研成果，就會是大學科研初創團隊邁向成功、加速孵化的重要一步。而隨著北部都會區和河套深港園區的發展，筆者希望政府繼續努力爭取專屬的跨境政策措施，打通深港園區的資金、數據、人流等，配合上述提到的採購政策，吸引更多初創團隊和資金以香港為基地，從事研發和開設實驗室等，借此促進教育、科研和人才一體融合發展。