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美交通部長稱將很快公布修復航管局的計劃
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2025-01-31 18:34:50
中評社北京1月31日電／據央視新聞報導，當地時間1月30日，美國交通部長肖恩·達菲在社交媒體上發表聲明說，其正在制定“修復美國聯邦航空管理局”的計劃，相關內容將很快公布。
美國東部時間1月29日晚，美國太平洋西南航空公司一架載有64人的龐巴迪噴氣式客機在華盛頓里根國家機場降落過程中，與一架載有3名軍人的“黑鷹”直升機相撞後墜河。美國總統特朗普30日在新聞發布會上表示，事故中無人生還。
肖恩·達菲上述聲明是在該起事件發生後發表的，其在聲明中也表達了對撞機事件進行徹查的態度。
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