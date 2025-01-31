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緬甸再延長全國緊急狀態6個月
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2025-01-31 18:28:09
中評社北京1月31日電／據新華社報導，據緬甸廣播電視台1月31日報導，緬甸國防和安全委員會當天在內比都舉行會議，決定再延長全國緊急狀態6個月。
會議還討論了緬甸國防和安全、農業、教育、衛生、災後重建、和平進程、人口普查和大選籌備等事宜。
2021年2月，緬甸時任代總統敏瑞宣布全國進入為期一年的緊急狀態，並將國家權力移交給國防軍總司令。緬甸此後多次延長全國緊急狀態。
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