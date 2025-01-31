郭正亮析大罷免結局：綠最恨3藍委卻無能為力

中評社台北1月31日電／“國會”朝野惡鬥，民進黨總召柯建銘喊出大罷免後，各地民團陸續發動罷免藍綠“立委”。前“立委”郭正亮表示，綠營最恨的是藍委徐巧芯和羅智強、李彥秀，但都無能為力，他認為最後很可能是民進黨被罷免4到5席、國民黨則單獨過半。



中時新聞網報導，郭正亮近日在網路節目《綠也掀桌》表示，罷免戰贏了對2026選戰比較有幫助，國民黨現在是被動，民進黨不動他們就不會動。以新北板橋的藍委葉元之來說，若是冷戰，對上的是很有實力的綠營的新潮流加蘇系，被罷免的風險還是存在；但要是拚熱戰，贏過對方的機率也存在，且因葉會上綠營節目，在綠營選民裡的仇恨值並不高。



郭正亮分析，綠營最恨的是徐巧芯、羅智強、李彥秀，但完全無能為力，而徐一定會選擇熱戰，因為她想贏過綠營，絕不會冷處理；李的選區因為有台灣基進的吳欣岱運作，地方上動得最厲害，而且因為她擔任黨職、講過很多政黨競爭的話，會被鎖定；但郭認為，徐、羅、李最終都不會被罷免成功。



而對於罷免潮，郭正亮分析，第一階段不太算正式行動、“雖然都會過但這是虛的，第二階段才是玩真的”，他指出第二階段大約需要3萬票，若沒有政黨介入，一般都不會過，因為民團沒有這種力量。



另外，郭正亮也在政論節目《中天辣晚報》表示，國民黨傳出列出7名要罷免的綠委，搞不好最後民進黨被罷免掉的席次會比國民黨還多，“這個可能性非常高，現在國民黨是52＋2席，只要多3席就能單獨過半，可能民進黨反而會少4到5席”。