新一年靈活變通　抓緊機遇推動改革

中評社北京1月31日電／據大公網報導，新界鄉議局主席劉業強昨在車公廟為香港求得24號中簽，籤文曰：“生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。”雖然只是中簽，但籤文仍然含有非常積極的意義。對現時正處於“一國兩制”新階段的香港而言，最重要的便是務實有為，一步步推動改革創新，同時要抓緊機遇，善用香港優勢，開創發展新篇章。



現時香港面對內外環境的各種挑戰，由許多人關心的財赤，到產業結構、房屋、教育、醫療、養老……甚至是國際上的政治角力和經濟情況，都無可避免對香港構成一定影響。各種問題千頭萬緒，但可以肯定的是，要解決這些問題不可能一蹴而就，而是需要透過務實而腳踏實地的努力，花費長時間逐步解決。



事實上，近年特區政府在面對這些“老大難”問題時，已經推出了不少積極有為的措施，並取得一定成效。例如在房屋問題上，政府以各種形式增加過渡性房屋供應，加強打擊濫用公屋行動，並使公屋輪候時間縮短至5.3年。同時提出以立法方式規管“簡朴房”，爭取盡快取締劣質“㓥房”、籠屋等不適切居所問題。



在醫療方面，特區政府亦公布了《基層醫療健康藍圖》，明確提出在全港各區增設社區健康中心，提供免費或低收費的基層醫療服務，減輕公營醫院壓力。亦致力推動中醫藥發展，預計今年內啟用香港中醫醫院，為中醫服務提供更專業的平台之餘，也促進中西醫深度融合，為市民提供更為全面、多樣化的醫療服務。



善用優勢用好惠港政策



而對於產業結構問題，政府也明顯意識到要有更長遠和突破性的發展藍圖，未來隨著北部都會區、新田科技城、河套深港創新科技合作區香港園區等重點建設一一落成，香港將有更堅實的基礎在創新產業上加大發展力度。與此同時，去年公布的《文藝創意產業發展藍圖》、《香港旅遊業發展藍圖2.0》也重塑了香港旅遊業、文藝創意產業的發展定位。