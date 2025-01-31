中評社北京1月31日電／據大公網報導，內地春節電影市道火爆，截至昨午，包含預售在內的票房已突破30億元人民幣。業內人士預計，今年春節票房有望超越去年80億元的水平，再創新紀錄。不僅是票房豐收，創新的影片類型、演員精彩的表演，也贏得了觀眾的口碑。



對於香港來說，觀察內地春節電影市道，不僅在於期待好電影如期在港上演，更能從中看到香港文化創意產業未來發展的方向。事實上，今年春節上映的5部國產電影中，每一部都包含了濃厚的“香港元素”。



例如，《射雕英雄傳：俠之大者》，改編自金庸著名小說，導演是徐克，且電影配樂更是繼承了無線電視83版的電視劇主題曲，當“論武功，俗世中不知邊個高……”音樂一響，滿滿的港片回憶。此外，《蛟龍行動》導演等主創是林超賢，《唐探1900》演員有周潤發，而《封神第二部：戰火西岐》、《哪咤之魔童鬧海》兩部電影的演員以及幕後也都包含香港人。



上述幾部電影縱然有不同的評價，也有不同的票房，但都取得了不俗的成績，這既說明了香港電影人所擁有的廣闊發展舞台，也說明“香港元素”所包含的巨大機遇。正如有影評人所指出，繼承並發掘傳統文化的豐富內涵，並賦予具時代意義的創新手法，是香港電影產業的發展方向。



事實上，去年香港幾部電影如《九龍城寨》《破地獄》《焚城》等叫好又叫座，都具有鮮明的香港特色，既包括城市光影、傳統習俗，也包含人文風貌等等，香港電影得到全世界各地觀眾的高度評價。



去年底，特區政府公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出四個發展方向共71項措施，包括要“弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵”、“發展多元及國際化的文化藝術產業”等等。各界期望積極落實政策，善用獨特優勢，加強“內聯外通”，香港的電影、音樂等文化產業會迎來更大的發展機遇。