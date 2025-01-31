美國對DeepSeek的驚恐說明了什麼？

1月23日，在瑞士達沃斯，與會者在世界經濟論壇2025年年會上借助VR設備沉浸式參加討論。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月31日電／據大公網報導，中國人工智能發展勢不可擋，近期DeepSeek發布的兩款大語言模型，在全世界引起強烈震撼。與過去每一次科技進步一樣，美國當局採取的不是合作，而是千方百計的抹黑和打壓，從攻擊“使用5萬張被限制出口顯卡”，到指控“蒸餾技術竊取成果”，再到近期提出所謂的“國安調查”、威脅“限制芯片出口”等等，手段越來越不堪。然而，美國當局的驚恐表現和極端反應，除了暴露其偽善虛弱一面，根本不可能阻擋得了中國科技發展的大勢。



美國科技股上周出現的“崩盤”現象，與其說是市場的“過激反應”，不如說是戳破美國AI泡沫。過去幾年來，美國的科技巨企通過數以十億甚至百億美元的投入，企圖達到壟斷AI發展的定義權和領導權。而美國當局也以各種科技出口限制，全力遏制中國AI發展。但DeepSeek的橫空出世，卻讓全世界看到，不需要天價資金、不需要最先進的芯片，通過強大的創新能力，也能追平甚至超過美國的水平。



尤其諷刺的是，不久前美國當局才“撮合”OpenAI、甲骨文、軟銀等投入5000億美元，打造所謂的“星際之門”計劃。但其天價的投入，以及現有產品封閉的設置和高昂的收費，與 DeepSeek的“低投入、高表現”，以及免費、開源的做法，形成了強烈的對比。美國的霸權壟斷與中國的造福世界，更是反差強烈。可以說，一間中國的初創企業，令美國“原形畢露”，不僅令美國失去AI發展的領先優勢，更令其失去了科技發展上的“道德高地”。



正因如此，美國對待DeepSeek的態度由無視、輕視，再到近期接連出狠招。除了慣用的“竊取個人資料”污名化借口外，近日又指控“蒸餾技術竊取成果”。但這類理由根本站不住腳，首先，該企業早已公開強調模型是“獨立訓練”，依賴的是“高質量數據＋自研技術”，也有大量事實依據；其次，如果真的是“竊取”，以美國科企強大的計算能力，又豈會找不到證據？如今肆意指控，根本是欲加之罪。



至於所謂的“使用5萬張被限制出口顯卡”之說，更是經不起推敲。且不說美國當局限制輝達顯卡對華出口，根本不可能大批量獲得，即便買得到也逃不過其設置“後門”的全天候跟蹤，僅以成本計算，一張美國政客口中的H100顯卡要價近30萬人民幣，5萬張則需150億，以一間初創企業而言，豈有如此實力？