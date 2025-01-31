美國撞機事故初步調查報告30天內公布

中評社北京1月31日電／據新華社報導，美國國家運輸安全委員會30日說，首都華盛頓29日晚發生的飛機相撞事故中，失事客機的兩個黑匣子已找到。事故原因初步調查報告將於30天內公布。



美國國家運輸安全委員會說，失事客機的兩個黑匣子，即飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器已找到，並被送至該委員會進行分析評估。



至於相撞事故是由人為因素還是機械故障導致，美國國家運輸安全委員會說，現在下結論還“為時過早”，任何猜測都對調查沒有幫助。初步調查報告將在30天內公布，全面調查估計需要數月時間。



美國有限電視新聞網援引美國陸軍航空部門官員科齊奧爾的話報導說，“黑鷹”直升機上的軍人是否佩戴夜視鏡將是調查的一部分。



“夜視鏡會使你看得更清楚，但我們也允許飛行員在夜間飛行時不佩戴夜視鏡。”科齊奧爾說，“水面上空很黑，如果飛行員佩戴夜視鏡，他們將看得清楚。”



此次相撞事故共有67人遇難。據美國媒體報導，30日的搜救工作已因入夜暫停，至少14名遇難者遺體尚未找到。“黑鷹”直升機內還有2名軍人遺體尚未打撈出來。



報導說，一架起重機已運抵撞機事故現場，用來幫助切割和移動飛機殘片，從而使打撈人員安全地將遇難者遺體運出。



美國東部時間29日晚，美國太平洋西南航空公司一架龐巴迪噴氣式客機在華盛頓里根國家機場降落過程中，與“黑鷹”直升機相撞，兩機隨後墜入波托馬克河。30日早些時候，美國總統特朗普在白宮舉行的新聞發布會上說，此次事故中沒有幸存者。據美國媒體報導，這起事故是1982年以來華盛頓最嚴重的航空事故。