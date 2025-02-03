秦博、李杰：馬英九三訪大陸的意涵與影響

2023年3月27日-4月7日，馬英九率團首次訪問大陸。圖為馬英九與台灣青年團員合影留念。（中評社資料圖） 中評社香港2月3日電（作者 秦博、李杰）在兩岸關係複雜嚴峻的背景下，馬英九過去兩年三訪大陸（2023年3月27日至4月7日、2024年4月1日至11日及12月18日至26日），足跡遍及上海、江蘇、廣東、湖北、湖南、北京、重慶、四川、陝西、黑龍江等省市，期間除拜謁中山陵、祭奠黃帝陵、參觀抗戰舊址外，還以“大九學堂”為平台，每次攜台灣青年學子同行，展現民間交流的活力和深遠意涵。這些參訪行程與馬英九過去任內推動的兩岸政策（如直航、簽署ECFA、開放大陸遊客赴台等）一脈相承，以開放、交流推動兩岸關係和平發展。這在當前兩岸官方半官方管道幾近停擺的情形下，馬英九以自己的能量持續推動兩岸青年交流，意義重大。



馬英九三訪大陸背後的邏輯與路徑



第一，傳承政治遺產：從官方交往到社會互動。馬英九主政期間，推動了多項具突破意義的兩岸互動：2008年實現“大三通”，2010年簽署ECFA，2015年在新加坡與大陸領導人會面。這些舉措為兩岸關係奠定和平基礎，也留下制度空間。卸任後，馬英九雖無官方身份，卻延續“和平繁榮”理念，以民間力量推動兩岸交流，形成一種“交叉路徑”：當政府協商遇阻時，由個人和社會團體填補部分真空。其特點是靈活度高，但也更仰賴個人聲望與資源。



第二，通過歷史文化交流增強凝聚力：大九學堂與青年交往。馬英九三次訪陸都聚焦青年互動，帶領他們參訪抗戰遺跡、拜謁黃帝陵、考察都江堰等。此舉是一種“建設性參與”，呼應了約瑟夫·奈的“軟實力”思路：通過共同的文化記憶和歷史體驗，淡化政治與意識形態衝突。在兩岸共同的歷史框架下（如反法西斯戰爭、共同先祖、傳統節慶等），仍存在凝聚認同的潛力。“大九學堂”作為常設平台，能累積青年交往的人脈與成果，相比一次性論壇更易發酵。通過構建跨學科、跨地域網路，馬英九嘗試為兩岸重塑文化認同奠定深遠基礎。



第三，非官方身份的巧妙運用：拓寬溝通管道。在民進黨執政、兩岸關係受阻的情形下，馬英九以“前台灣地區領導人”、前中國國民黨主席身份訪問大陸，部分避開台灣當局掣肘，為兩岸社會層面爭取更大迴旋空間。以民間身份訪陸，可以更靈活地與大陸社會和青年接觸，為兩岸在官方機制之外尋找更多對話契機提供了啟示，也有助於在不同層面累積理解與信任，有助促進兩岸關係和平穩定發展。

