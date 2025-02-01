全球共慶新春佳節　促進文明互鑒

1月28日在俄羅斯莫斯科市中心拍攝的中國新年主題裝飾。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月1日電／據人民網報導，春節不僅是中華民族最重要的節日，也是全人類共同的文化遺產。為慶祝“春節”申遺成功後的首個春節，許多國家舉辦了形式多樣、精彩紛呈的活動，不同國籍和文化背景的人們畫年畫、逛廟會、看演出，沉浸式體驗中華文化。春節文化走出國門、走向世界、走進人心，春節成為許多國家人民共慶、共享的幸福時光。



“讓更多民眾感受到中國人民的美好情誼”



夜幕降臨，俄羅斯首都莫斯科市中心馬涅什廣場上紅燈高掛。伴隨著歡騰熱鬧的鑼鼓節奏，幾頭憨態可掬的“金獅”翻騰跳躍，現場掌聲、喝彩聲、歡笑聲經久不息……這是莫斯科市中國春節系列慶祝活動上的喜慶景象。



莫斯科市今年春節系列慶祝活動包括開行春節主題地鐵列車、在奧斯坦金諾電視塔等地標建築舉辦中國文化展和春節主題燈光秀等，從1月28日持續至2月9日。莫斯科市副市長謝爾古寧娜表示，春節期間，莫斯科將舉辦400多項慶祝活動，以更好增進俄中民眾相知相親和兩國傳統友誼。



賞絢爛彩燈、探非遺魅力、品傳統民俗、嘗中國美食……博洛特納亞廣場上燈火璀璨，特色展位前人頭攢動，中國文化體驗展位更是座無虛席。提筆蘸墨、仔細描摹，一個個“福”字寄托著人們的美好祝願。



“我們都喜歡分享春節帶來的幸福和美好。”莫斯科市市民阿列克辛娜特地帶著兒女前來參加活動。她和孩子們學編中國結、製作燈籠、彩繪蛇年生肖。她一邊展示孩子們剪的蛇形窗花，一邊用中文送上祝福：“祝大家蛇年大吉，好運連連！”



莫斯科動物園春節期間舉辦講座、興趣班、各類游園及互動遊戲等以大熊貓為主題的慶祝活動。“大熊貓讓冬日裡的春節氛圍變得更加熱烈喜慶。”市民阿列夫京娜專門帶著剛上小學的女兒前來參觀。“希望孩子們通過觀賞大熊貓、參與春節活動，加深對中國和中國文化的瞭解，將來成為俄中友誼的傳承人。”



中國駐俄羅斯大使張漢輝表示，今年莫斯科市舉辦的春節系列慶祝活動規模更大、內容更豐富，將進一步增進兩國民眾相互瞭解、促進民心相通。“春節對推動世界文明交融具有重要意義，慶祝春節系列活動將讓更多民眾感受到中國人民的美好情誼。”俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示。