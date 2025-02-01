蕭澤頤：近月投資騙案有所增加

蕭澤頤表示，近月投資騙案有上升趨勢，尤其是涉及加密貨幣的詐騙案件。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月1日電／據大公文匯全媒體報導，今日（31日）是大年初三，警務處處長蕭澤頤在沙田車公廟視察人潮管制措施。蕭澤頤在視察期間表示，現場秩序良好，警方實施的單向人潮管制措施有效疏導人流。他藉此機會再次呼籲市民，在享受節日氣氛的同時，務必提高警惕，避免成為詐騙案的受害者。



蕭澤頤表示，近月投資騙案有上升趨勢，尤其是涉及加密貨幣的詐騙案件。蕭澤頤強調，這些騙案通常以網戀為開端，騙徒通過噓寒問暖建立信任，隨後誘導受害者點擊不明連結或進行投資，並以“甜頭”吸引事主上鈎。他提醒市民“無咁大隻蛤乸隨街跳”。



蕭澤頤進一步指出，另一類常見騙案是假冒官員詐騙。他重申，若接到自稱內地官員的電話，即使對方未直接索取金錢，市民也應立即掛斷電話。他呼籲市民保持警惕，如有懷疑可致電防騙熱線18222查詢，或下載“防騙視伏器”應用程式，以獲取最新防騙資訊。



此外，蕭澤頤提到，近期來港的內地留學生受騙案件也有所增加。為從源頭堵截詐騙行為，警方正積極採取多項措施，包括加強宣傳教育及發放防騙資訊，以提高公眾的防範意識。